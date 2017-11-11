Edinilen bilgiye göre, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında Bucak ilçesinde 6 kişi gözaltına alındı. Zanlılar Burdur Emniyet Müdürlüğü getirildi. Soruşturma sürüyor.
Burdur’da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
11.11.2017 - 22:20 | Son Güncelleme: 11.11.2017 - 22:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Burdur’un Bucak ilçesinde düzenlenen FETÖ/PDY soruşturmasında 6 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : Burdur,fetö,operasyon,
518808 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/518808.aspx
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