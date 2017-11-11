Edinilen bilgiye göre, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında Bucak ilçesinde 6 kişi gözaltına alındı. Zanlılar Burdur Emniyet Müdürlüğü getirildi. Soruşturma sürüyor.