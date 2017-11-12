Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzon’un Sürmene ilçesinde 11 ay önce çıkan yangında 20 hektar alanın zarar gördüğü Çamburnu Tabiat Parkı’nda yeniden teknik inceleme yapıldı. 5,1 hektarı Tabiat Parkı olan 100 hektarlık sarıçam ormanında 20 hektarlık alanda etkili olan yangında sarıçam ağaçlarının yüzde 30’unun kuruduğu tespit edildi. Türkiye Ormancılar Derneği Trabzon Temsilcisi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cantürk Gümüş, kuruyan ağaçların tahminlerden daha fazla olduğunu ifade etti. 7 Ocak tarihinde çıkan ve ancak sabaha karşı kontrol altına alınabilen orman yangınında yaklaşık 25 hektar sarıçam ormanı zarar görmüştü. Kış ortasında çıkan yangına piknikçilerin yaktığı mangal ateşinin neden olduğu iddia edilmişti. Çamburnu ormanlarının, Türkiye’de sarıçamın denizle buluştuğu iki özel yerden biri olduğunu belirten Gümüş, “Öğrencilerinde içinde bulunduğu bir heyetle bölgeye teknik bir gezi yaptık. Önceki yıllarda bizim de önerimizle bu alandan tohumlar toplanmıştı. Bu tohumlar Of ilçemizde bulunan fidanlıkta ekildi. 13 bin fidan elde edildi. Bu fidanların kuruyan ağaçların yerine dikileceği bizlere anlatıldı. Burası yeniden ağaçlandırılacak” dedi.