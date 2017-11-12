15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sabahın erken saatlerinde başlayan maraton heyecanı sona erdi. Renkli görüntülere sahne olan Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nun ardından köprü araç trafiğine açıldı. Metrobüs seferlerinin de yeniden başladığı görüldü.
Maratonun ardından köprü trafiğe açıldı
12.11.2017 - 15:01 | Son Güncelleme: 12.11.2017 - 15:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nun ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü araç trafiğine açıldı.
Etiketler : Vodafone 39. İstanbul Maratonu,15 Temmuz Şehitler Köprüsü,koşu,
518971 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/518971.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER