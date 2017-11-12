15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sabahın erken saatlerinde başlayan maraton heyecanı sona erdi. Renkli görüntülere sahne olan Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nun ardından köprü araç trafiğine açıldı. Metrobüs seferlerinin de yeniden başladığı görüldü. 