Alınan bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen Mestan Güney (65),  başrolünü Brad Pitt'in üstlendiği "Troy" filminde kullanıldıktan sonra Kordon  Boyu'nda sergilenmeye başlanan 12 metre yüksekliğindeki maket atın üzerine çıktı. Buradan bir süre çevreyi izleyen Mestan Güney, ayağının kayması sonucu  dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Mestan Güney, ambulansla özel bir  hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Mestan Güney, yaşamını yitirdi.