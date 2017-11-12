Alınan bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen Mestan Güney (65), başrolünü Brad Pitt'in üstlendiği "Troy" filminde kullanıldıktan sonra Kordon Boyu'nda sergilenmeye başlanan 12 metre yüksekliğindeki maket atın üzerine çıktı. Buradan bir süre çevreyi izleyen Mestan Güney, ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Mestan Güney, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Mestan Güney, yaşamını yitirdi.
Truva Atı'ndan düşüp öldü!
12.11.2017 - 16:12 | Son Güncelleme: 12.11.2017 - 16:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale'de, maket Truva Atı'nın üzerinden ayağı kayıp düşen kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : Truva Atı,çanakkale,
518979 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/518979.aspx
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