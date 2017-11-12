Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen Mestan Güney (65), başrolünü Brad Pitt'in üstlendiği "Troy" filminde kullanıldıktan sonra Kordon Boyu'nda sergilenmeye başlanan 12 metre yüksekliğindeki maket atın üzerine çıktı. Buradan bir süre çevreyi izleyen Mestan Güney, ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Mestan Güney, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Mestan Güney, yaşamını yitirdi.