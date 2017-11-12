Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Ovadüzü Mahallesi Ovadüzü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobiliyle Ovadüzü Caddesi’nden şehir merkezine seyir halinde olan 3 çocuk babası 55 yaşındaki İsmail Özer’i, ağabeyi 62 yaşındaki Celal Özer başka bir araçla takip etti. Kendisinin ağabeyi tarafından takip edildiğini fark eden İsmail Özer, yol vermek için aracını kenara çektiği sırada ağabey Celal Özer, yanında bulunan silahı çıkararak kardeşine 3 el ateş etti.

Kurşunlardan birisi karnına isabet eden İsmail Özer otomobilinde hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan ağabeyi Celal Özer ise, İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından yaklaşık 1 saat sonra kullandığı silahla yakalanarak gözaltına alındı.

Katil ağabey adliyeye sevk edildi

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Celal Özer, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şahsın emniyetteki ifadesinde, kardeşiyle arasında babalarından kalan mallar nedeniyle paylaşım kavgası olduğunu ve kardeşi tarafından sürekli darp edildiğini belirttiği öğrenildi.