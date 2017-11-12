Hüseyin Çelik'in kullandığı 41 KC 204 plakalı traktör, Arslanca köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Traktörün altında kalan Çelik, olay yerinde hayatını kaybetti. Çelik'in cenazesi Azdavay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kastamonu'da traktör devrildi: 1 ölü
12.11.2017 - 18:11 | Son Güncelleme: 12.11.2017 - 18:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Etiketler : kastamonu,kaza,haberler,
519001 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/519001.aspx
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