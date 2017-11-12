Hüseyin Çelik'in kullandığı 41 KC 204 plakalı traktör, Arslanca köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Traktörün altında kalan Çelik, olay yerinde hayatını kaybetti. Çelik'in cenazesi Azdavay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.