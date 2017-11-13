Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, İçişleri Bakanlığı’nın 'Resmî Taşıt Denetimleri' konulu genelgesi doğrultusunda, Valilik Kavşağı'nda resmi plakalı araçları kontrol etti. Kamu kurumlarına ait araçların sürücüleri durdurularak, sürücülerden kimlikleri istendi. Kimlik kontrolünün ardından her araç için 'Resmî Taşıt Denetleme Formu' dolduruldu. Araçlar için 'görev emri' olup olmadığı, aracın gideceği yerin yazılıp yazılmadığı, aracın belirtilen güzergahta olup olmadığı, görevli personelin araçta bulunup bulanmadığı, aracın yan tarafında bağlı olduğu kurumun adının yazılıp yazılmadığı, 'resmi hizmete mahsustur' yazısı ve 'görevli' levhasının bulunup bulunmadığı denetlendi. Araçlar ve sürücülerle ilgili bilgiler, forma işlenirken, denetlenen araçlarda bir eksikliğe rastlanmadı.



