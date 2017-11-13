Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aydın’da akşam saatlerinde başlayan yağmur gece etkisini arttırarak devam ederken, çakan şimşekler şehri aydınlattı. Çakan şimşekler ile etrafın aydınlanması fotoğraflara yansıdı. Gök gürültülü sağanak yağışın sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.