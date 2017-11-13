Aydın’da akşam saatlerinde başlayan yağmur gece etkisini arttırarak devam ederken, çakan şimşekler şehri aydınlattı. Çakan şimşekler ile etrafın aydınlanması fotoğraflara yansıdı. Gök gürültülü sağanak yağışın sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
Aydın’da gece gündüze döndü
13.11.2017 - 22:09 | Son Güncelleme: 13.11.2017 - 22:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydın’da akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış esnasında çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.
Etiketler : Aydın,gök gürültülü sağanak yağış,şimşek,
519304 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/519304.aspx
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