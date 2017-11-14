Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Çelikhan karayolu Kayatepe köyü yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Sait Bahçeci’ye (38) sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Kaza sonrası sürücü otomobil ile kaçtı. Güvenlik korucusu Sait Bahçeci olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Sait Bahçeci’nin cenazesi Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazaya karışan otomobili tespit etmek için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.