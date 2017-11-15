Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

Yargıtay, iş yerinde geçirdiği bir kaza sonucunda serçe parmağını kıran Murat K’ya yerel mahkeme tarafından verilen 15 bin TL’lik manevi tazminat miktarını fazla buldu. Ankara’da kaynak ustası Murat K. çalıştığı iş yerinde bir kaza sonucu serçe parmağını kırdı. Art arda seri operasyonlar geçirdiğini ve bu sebeple maddi-manevi zarara uğradığını belirterek 20 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı. Ankara 14. İş Mahkemesinde görülen davada, iş kazasının meydana gelmesinde kusurun tamamen iş yerine ait olduğunu ifade eden Murat K. “Kaza sonrası sağ elimi kullanamıyorum. Parmaklarımda kireçlenme oldu” dedi. Davalı iş yerinin avukatı ise, meydana gelen iş kazasının işçinin dikkatsizliğinden kaynaklı olduğunu ve iş yerinin herhangi bir kusurunun bulunmadığını öne sürdü. Her iki tarafın beyanlarını değerlendiren mahkeme, Murat Y’nin yüzde 30, iş yerinin ise yüzde 70 oranında kusurlu olduğunu belirterek 15 bin TL tazminat verilmesine karar verdi. İş yeri kararı temyiz etti. Temyiz istemini görüşen Yargıtay 21. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. Verilen 15 bin TL’lik tazminat miktarının fazla olduğunu belirterek “Hâkim tazminat miktarını belirlerken ülkenin ekonomik şartları, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, paranın satın alma gücü göz önünde bulundurulmalıdır” denildi.