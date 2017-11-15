Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Yusuf Elveren yönetimindeki 04 D 1300 plakalı otomobil, Tutak ilçesine bağlı Gültepe köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak Murat Nehri'ne uçtu.Kazada araç sürücüsü Yusuf Elveren ve yanındaki Muhammet Çiçek, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.