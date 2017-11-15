Alınan bilgiye göre, Yusuf Elveren yönetimindeki 04 D 1300 plakalı otomobil, Tutak ilçesine bağlı Gültepe köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak Murat Nehri'ne uçtu.Kazada araç sürücüsü Yusuf Elveren ve yanındaki Muhammet Çiçek, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Ağrı'da feci kaza: 2 ölü
15.11.2017 - 09:30 | Son Güncelleme: 15.11.2017 - 09:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ağrı'nın Tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : Ağrı,trafik kazaları,yaşam haberleri,
519665 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/519665.aspx
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