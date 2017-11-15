Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Ganita Limanı'nda sabah saatlerinde vatandaşların denizde bir kişiyi gördükleri ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri giderek incelemede bulundu. Olayla ilgili Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bilgi verilirken, sahil güvenlik dalgıçları şahsı denizden çıkararak sahile getirdi. Boğularak hayatını kaybettiği tahmin edilen kişinin üzerinden Kemal Sırtkaya’ya ait bir kimlik çıktı. Şahsın cesedi cenaze otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.