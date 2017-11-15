Edinilen bilgiye göre, Ganita Limanı'nda sabah saatlerinde vatandaşların denizde bir kişiyi gördükleri ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri giderek incelemede bulundu. Olayla ilgili Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bilgi verilirken, sahil güvenlik dalgıçları şahsı denizden çıkararak sahile getirdi. Boğularak hayatını kaybettiği tahmin edilen kişinin üzerinden Kemal Sırtkaya’ya ait bir kimlik çıktı. Şahsın cesedi cenaze otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Trabzon'da erkek cesedi bulundu
15.11.2017 - 09:38 | Son Güncelleme: 15.11.2017 - 09:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzonn’un Ortahisar ilçesi İskenderpaşa mahallesinde deniz içerisinde bir erkek cesedi bulundu.
Etiketler : Trabzon,ceset,
519668 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/519668.aspx
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