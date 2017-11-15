Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyoğlu Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi üzerinde yabancı uyruklu ve Türk vatandaşı çocukların vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yaptığı yönünde çok sayıda ihbar gelmesi üzerine ekipleri harekete geçti. Operasyon için düğmeye basan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü huzur ekipleri ve Beyoğlu Zabıta Müdürlüğüne meydana ve caddeye baskın düzenledi. Operasyonda ekiplerden kaçmaya çalışan çocuklar kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Bazı çocukların ise ağladığı görüldü. Gözaltına alınan 9 çocuk cezai işlem uygulanmak üzere zabıta müdürlüğüne götürüldü.