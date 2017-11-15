Beyoğlu Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi üzerinde yabancı uyruklu ve Türk vatandaşı çocukların vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yaptığı yönünde çok sayıda ihbar gelmesi üzerine ekipleri harekete geçti. Operasyon için düğmeye basan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü huzur ekipleri ve Beyoğlu Zabıta Müdürlüğüne meydana ve caddeye baskın düzenledi. Operasyonda ekiplerden kaçmaya çalışan çocuklar kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Bazı çocukların ise ağladığı görüldü. Gözaltına alınan 9 çocuk cezai işlem uygulanmak üzere zabıta müdürlüğüne götürüldü.
Taksim Meydanı’nda dilenci operasyonu
15.11.2017 - 10:17 | Son Güncelleme: 15.11.2017 - 10:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde polis ve zabıta ekipleri tarafından vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yapan küçük yaştaki çocuklara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda meydandan ve caddelerden toplanan 9 kişi gözaltına alındı. Çocuklar zabıtaları görüp kaçmaya başlayınca yaşanan köşe kapmaca kameralara saniye saniye yansıdı.
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519681 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/519681.aspx
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