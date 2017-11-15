Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Bayrampaşa'da kuru gıda halinde ismini vermek istemeyen panelvan kamyonetin sürücüsü, aracına mal almak için sabaha karşı kuru gıda haline geldi. Aracını park eden sürücü, motor kısmından bir anda alevler yükseldiğini görünce kendisini dışarı attı. Olay yerinde bulunan güvenlik görevlileri bir yandan sürücünün yardımına koşarken, bir yandan da durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Bu sırada alev alev yanan araçtan kurtulan sürücü aracın içindeki mallarını güvenlik görevlilerinin yardımıyla kurtardı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan araca müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 15 dakikalık bir çalışmayla yanan aracı tamamen söndürerek soğutma çalışmasına geçti.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ



Olay sonrası herhangi bir can kaybı yaşanmazken, tamamen yanan araç kullanılamaz hale geldi.



İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.