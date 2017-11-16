Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından silah kaçakçılığına yönelik çalışmalar devam ediyor. Çalışma kapsamında bir araç içerisinde; 13 adet tabanca ve tabancalara ait 13 adet şarjör ele geçirildi. Tabancaların yanında 31 adet dolu fişek, 1 adet tabanca sürgüsü de ele geçirildi. Şüpheli G.B. isimli şahıs, "Silah Kaçakçılığı" yapmak suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Eskişehir'de silah kaçakçılığı
16.11.2017 - 11:52 | Son Güncelleme: 16.11.2017 - 11:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir'de silah kaçakçısı kişi, 13 tabanca ve 31 dolu fişekle birlikte yakalandı.
Etiketler : Eskişehir,silah kaçakçısı,
520066 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/520066.aspx
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