Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından silah kaçakçılığına yönelik çalışmalar devam ediyor. Çalışma kapsamında bir araç içerisinde; 13 adet tabanca ve tabancalara ait 13 adet şarjör ele geçirildi. Tabancaların yanında 31 adet dolu fişek, 1 adet tabanca sürgüsü de ele geçirildi. Şüpheli G.B. isimli şahıs, "Silah Kaçakçılığı" yapmak suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.