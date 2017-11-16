Edinilen bilgilere göre, Gümüşova İlçesi’nde meydana gelen olayda yapımı devam eden inşaatın birinci katında çalışan C. E. isimli işçi bir anlık dengesini kaybederek düştü. Yaralanan işçiye ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılarak tedavi edilmek üzere Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.
Düzce'de iş kazası
16.11.2017 - 12:45 | Son Güncelleme: 16.11.2017 - 12:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Düzce’nin Gümüşova ilçesinde meydana gelen olayda yapımı devam eden inşaatın birinci katından düşen işçi yaralandı.
Etiketler : düzce,iş kazası,haberler,
520090 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/520090.aspx
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