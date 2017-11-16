Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Gümüşova İlçesi’nde meydana gelen olayda yapımı devam eden inşaatın birinci katında çalışan C. E. isimli işçi bir anlık dengesini kaybederek düştü. Yaralanan işçiye ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılarak tedavi edilmek üzere Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.