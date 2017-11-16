Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Muhlis Kayalı Caddesi'nde ikamet eden Aytekin Tomrisalp'e (49) ait evden ağır koku gelmesi üzerine komşuları durumu polise haber verdi. Evde Tomrisalp’in cansız bedeni bulundu. Aytekin Tomrisalp'in yalnız yaşadığı, iki gündür kendisinden haber alınamadığı, ailesinin Edremit'te ikamet ettiği öğrenildi. Şahsın cesedi morga kaldırıldı.
Yalnız yaşayan adam evde ölü bulundu
16.11.2017 - 15:59 | Son Güncelleme: 16.11.2017 - 15:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir'in Havran ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Etiketler : balıkesir,haberler,ölü bulundu,
520157 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/520157.aspx
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