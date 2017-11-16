Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Muhlis Kayalı Caddesi'nde ikamet eden Aytekin Tomrisalp'e (49) ait evden ağır koku gelmesi üzerine komşuları durumu polise haber verdi. Evde Tomrisalp’in cansız bedeni bulundu. Aytekin Tomrisalp'in yalnız yaşadığı, iki gündür kendisinden haber alınamadığı, ailesinin Edremit'te ikamet ettiği öğrenildi. Şahsın cesedi morga kaldırıldı.