Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sefa Kabakkaya’nın Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi’nde ikamet eden babası Birol Kabakkaya ve anne Nurcan Kabakkaya, Ordu Vali Yardımcısı Ahmet Arık ve Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten'in de bulunduğu görevlilerden oğullarının şehadet haberini alınca adeta yıkıldı. Fenalaşan şehit anne ve babasına sağlık görevlileri müdahale etti. Sefa Kabakkaya’nın şehadet haberini duyan mahalle sakinleri de şehit evine akın etti. Şehit ailesinin komşularından olan Hasan Ertan, “Sefa benim torunlarımla beraber büyüdü. Sefa çok dürüst, efendi ve delikanlı bir çocuktu. Bizimle anne-baba gibiydi. Üniversiteden sonra sözleşmeli asker oldu. Anne ve babası çiftçilik ve inşaat ustalığı işi uğraşıyor” dedi.

