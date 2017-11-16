Şişli Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi üzerindeki bir iş merkezinin önünde sahipsiz şüpheli çanta nedeniyle bomba imha uzmanları sevk edildi. Polis ekipleri Mecidiyeköy istikametini güvenlik nedeniyle şerit çekerek kapattı. Ekiplerin önlemi sürüyor.
İstanbul'da şüpheli çanta alarmı
16.11.2017 - 18:55 | Son Güncelleme: 16.11.2017 - 18:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da Mecidiyeköy'de bir iş merkezinin önünde bulunan şüpheli çanta ekipleri alarma geçirdi.
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520192 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/520192.aspx
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