Şişli Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi üzerindeki bir iş merkezinin önünde sahipsiz şüpheli çanta nedeniyle bomba imha uzmanları sevk edildi. Polis ekipleri Mecidiyeköy istikametini güvenlik nedeniyle şerit çekerek kapattı. Ekiplerin önlemi sürüyor.