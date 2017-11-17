Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trakya’dan başlayarak Salı günü kuvvetli rüzgârla birlikte sıcaklıkların ani şekilde düşeceği belirtiliyor. Sıcaklıkların kar değerlerine inmesiyle birlikte yağmur şeklindeki yağışlar Trakya’da ve özellikle yüksek kesimlerinde kara dönüşmesi tahmin ediliyor. Ayrıca Marmara’da diğer şehirlerin yüksek kesimleri ve Batı Karadeniz’in yüksek kesimleri ile İç bölgelerde yağışların kar şeklinde olacağı bekleniyor. Salı ya da çarşamba gecesi İstanbul’un yüksek kesimlerinde mevsimin ilk kar yağışı görülebilir. İstanbul’da hafta ortası sıcaklıkların 6-7 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.