Muğla, Antalya, Mersin, Adana ve Hatay’da toplam 21 önemli deniz kaplumbağası yuvalama alanı bulunduğunu bildiren Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu “Dünyada en çok yuvalama alanına sahip ülkeler arasındayız. Bu alanlarda gerekli tüm denetlemeleri yapıyoruz” dedi.
Yüz binlere yuva olduk
17.11.2017 - 10:16 | Son Güncelleme: 17.11.2017 - 10:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye sahillerinde bu yıl 487 bin 136 yavru deniz kaplumbağası yumurtadan çıkarak denizle buluştu.
Etiketler : kaplumbağa,deniz,
520361 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/520361.aspx
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