Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla, Antalya, Mersin, Adana ve Hatay’da toplam 21 önemli deniz kaplumbağası yuvalama alanı bulunduğunu bildiren Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu “Dünyada en çok yuvalama alanına sahip ülkeler arasındayız. Bu alanlarda gerekli tüm denetlemeleri yapıyoruz” dedi.