Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) mensuplarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock kullandığı iddia edilen 7 şüpheli tespit edildi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hakkında yakalama kararı bulunan şahısların ikametlerine operasyon düzenledi. ByLock kullandığı tespit edilen çeşitli meslek gruplarından 7 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Konuyla ilgili inceleme sürüyor.