Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gece saat 02.20 sıralarında Ankara-Samsun karayolunda bulunan bir kuruyemiş dükkanına gelen yüzleri maskeli 3 kişiden ikisi, dükkana girdi. İş yerinde çalışan görevlilerini tabanca ve pompalı tüfek doğrultarak etkisiz hale getiren 2 soyguncu, kasadaki paraları istedi. Kasadan yaklaşık 200 lira alarak poşete koyan çalışan poşeti soygunculara verdi. Şahıslar, 2 el ateş ettikten sonra geldikleri plakasız otomobile binerek hızla uzaklaştı. Kuruyemiş çalışanları durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler çalışanlardan soyguncuların otomobille kaçtığı bilgisine ulaşınca çevrede geniş çaplı arama başlattı.

Öte yandan soygun anı işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.