Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BUSKİ’den yapılan açıklamaya göre, Ahmet Vefik Paşa Mahallesi, Kale Mahallesi, Vani Mehmet Mahallesi’nin alt kesimleri, Yeni Mahalle’nin alt kesimleri ve civarında, 21 Kasım Salı günü 08.00 ile 20.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.