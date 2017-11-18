BUSKİ’den yapılan açıklamaya göre, Ahmet Vefik Paşa Mahallesi, Kale Mahallesi, Vani Mehmet Mahallesi’nin alt kesimleri, Yeni Mahalle’nin alt kesimleri ve civarında, 21 Kasım Salı günü 08.00 ile 20.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.
Bursa'da su kesintisi
18.11.2017 - 14:43 | Son Güncelleme: 18.11.2017 - 14:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın Kestel ilçesinde su kesintisi yapılacak.
Etiketler : bursa,su kesintisi,haberler,
520690 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/520690.aspx
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