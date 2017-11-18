Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Bir yandan Avrupa'da sözde müttefik dediğimiz ülkelerden gelen saldırılar, bir yandan Ortadoğu coğrafyasında terörle iş birliği yapanlar, terörle birlikte ticaret yapanlar, terörü bir anlamda finanse edenler, kullananlar gün gelecek o yaptıklarından utanacaklarından eminim." dedi.

Tüfenkci, Kale Belediyesi Sosyal Tesisleri'nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, ilçenin Malatya'nın gözde ilçelerinden biri olduğunu belirterek, yatırımın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bir yandan ekonomiyi büyütürken, bir yandan da şer güçlerle uğraştıklarını kaydeden Bakan Tüfenkci, şöyle konuştu:

"Bir yandan Avrupa'da sözde müttefik dediğimiz ülkelerden gelen saldırılar, bir yandan Ortadoğu coğrafyasında terörle iş birliği yapanlar, terörle birlikte ticaret yapanlar, terörü bir anlamda finanse edenler, kullananlar gün gelecek o yaptıklarından utanacaklarından eminim."

Yaşadıkları coğrafyada güçlü olmak zorunda olduklarını vurgulayan Bakan Tüfenkci, bu coğrafyada yaşamanın bir bedelinin bulunduğunu belirtti.Bölgede bir ve beraber olunduğunda önlerine kimsenin çıkamayacağını anlatan Bakan Tüfenkci, "Biz özellikle birileri tarafından 'Türkiye batacak, ekonomisi batacak, üretim duracak, istihdam azalacak.' dedikçe biz onlara inat daha fazla çalışarak, daha fazla üreterek biz Türkiye'yi büyütüyoruz, büyütmeye devam ettireceğiz." diye konuştu.Bu yıl güçlü bir büyümeyi yakaladıklarını ifade eden Tüfenkci, gelecek yıl da büyümenin süreceğini vurguladı.

Bakan Tüfenkci, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bir yandan esnafımızı, sanayicimizi, iş adamımızı desteklerken çiftçilerimizi de desteklemeye devam edeceğiz. Bir yandan tüketicilere ucuz et temin ederken, bir yandan da üreticilerimizi, besicilerimizi destekleyerek, küçük işletmelere vereceğimiz desteklerle üretimimizi de artıracağız. Yeter ki biz bir olalım, beraber olalım, birbirimizle uğraşmayalım. Biz beraber olduğumuz sürece gençlerimize iş de buluruz aş da buluruz. İşimizi de aşımızı da büyütürüz."

Konuşmanın ardından Bakan Tüfenkci, Vali Ali Kaban, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ile sosyal tesisin temelini attı.