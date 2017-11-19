Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuklu Devleti zamanında uzay bilimlerinin öğretildiği Cacabey Medresesi ile Yunus Emre, Ahiliğin kurucusu Ahi Evran-ı Veli, Türkçe'nin öncülerinden Aşık Paşa, Mevlana'nın talebesi Şeyh Süleyman Türkmani'nin türbelerinin yer aldığı, bozlak ustası Neşet Ertaş'ın memleketi Kırşehir'deki park ve bahçelerde sarıdan yeşile, kırmızıya kadar oluşan farklı renkler sonbaharda ayrı güzellik sunuyor.

İkizarası Kent Park, Masal Park, Güzler Piknik ve Evcil Hayvanlar Parkı, Aşıkpaşa Tabiat Parkı'nda kimi ağaçlar hala yeşilliğini korurken kimileri de sararan yapraklarıyla eşsiz manzara oluşturuyor.

Kırşehir Belediyesinin ana caddelere, bulvarlara diktiği ağaçların farklı renkleri sonbaharda kentin estetiğine ayrı bir güzellik katıyor. Park ve bahçelerdeki renk cümbüşü, kartpostallık sonbahar görüntüleri oluşturuyor. Turlarla Neşet Ertaş'ın mezarını ve tarihî mekanları ziyarete gelenler, bu güzellikleri fotoğraflayarak ölümsüzleştiriyor.