Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir fabrikanın arşiv kayıtlarında bulunması gereken makbuz örneği, şirketin önceki yönetim yetkililerince, mevcut yönetim aleyhine eleştiri konusu yapılarak sosyal medyada paylaşıldı. Bu olayı araştıran işveren, 5 kişinin görev yaptığı arşiv birimine teslim edilmiş olmasına rağmen makbuzun bulunamadığı, hatta bilgisayar sistemine yüklenmiş örneğinin de silindiğini fark etti. Arşiv kısmında çalışanlardan hangisinin bilgisayarından silindiği tespit edildi. Ancak çalışanlar birbirlerinin şifreleri ile bilgisayara giriş yaptığından kaydı silen kişinin kim olduğu kesin bir şekilde tespit edilemedi. Ardından patron, hepsine karşı güven duygusunun sarsıldığını belirterek, 5’inin de iş sözleşmesini feshetti. Mahkemeye giden işçiler, bölümde çalışanların birbirinin şifresiyle bilgisayara girebildiğini, bir kişinin yaptığı hatanın 5 çalışana birden fatura edilmesinin hukuksuz olduğunu öne sürdü. Mahkeme, iş yerinde bir kişinin dışarıya sızdırdığı bir belge sebebiyle 5 işçinin birden işine son verilmesinin yanlış olduğuna hükmetti. Davalının kararı temyiz etmesi üzerine Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, emsal bir karar alarak işe iade davasını reddetti.