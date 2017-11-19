Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi'ndeki bir apartmanda önce patlama  sesi meydana geldi, ardından etrafa yoğun sis yayıldı.
 
Patlamanın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri  sevk edildi. Dumandan etkilenen vatandaşlara olay yerinde sağlık ekiplerince  müdahale edildi.

Polis ekipleri binada yaptıkları incelemede, Mehmet Zeren'e ait ikinci  kattaki evde, yasa dışı yollardan temin edilen sis bombasının infilak ettiğini  belirledi.
 
"Yasa dışı madde bulundurmak" suçundan gözaltına alınan zanlının,  ifadesinde sis bombasını kendisine bir arkadaşının verdiğini belirterek, "Evde  patlama meydana gelince panikle sis bombasını evimin balkonuna attım. Duman  balkondan mahalleye yayıldı." dediği öğrenildi.