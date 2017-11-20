Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Canan Eraslan

Günümüzde giyim koleksiyonları tanıtılırken görürüz... Bedenleri en fazla 36, boyları en az 1,80 mankenlerin. Şov dünyasının ünlüleri de öyle. Sürekli ekranlarda onların ölçülerinin en iyisi olduğuna dair uyarı pompalanıyor. Hâl böyle olunca da zayıflamak için çok çabalıyor, kısaysak da uzun görünmek için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Yüksek topuklar, dik çizgili ürünler hep bunun için... Evet, zayıflamak için diyet ve spor gibi yöntemler mümkün ama boy için aynı şeyi söylemek imkânsız. Sandalyesiz bir yerlere ulaşamamak, kalabalıkta hiçbir yeri görememek, bazen de ne giyeceğini bilememek... Örneğin kısa boylu kadınlar uzun etek ve elbise giymeli mi? Kısa ceket kullansa olur mu? Pantolon beli yüksek mi olmalı düşük mü? Morhipo MAG ekibi, bu ve benzeri birçok soruya cevap veriyor. Moda dünyasının en dikkat çeken stil ikonlarından Miroslava Duma’nın oldukça kısa boylu olmasına rağmen, kendisini uzun gösterecek her detaya hâkim olması, birçok kişiye önek olabilecek nitelikte.

Kim Kardashian’ın boyu sizce kaç?

Uzmanlar, doğru giyinmeye örnek olarak, Kim Kardashian’ı gösteriyor. Çünkü ünlü TV yıldızı, giyinme sırlarını iyi kullanarak uzun görünmeyi başarıyor. Boyunu fotoğraflardan da tahmin etmek zor. Onun sık sık tercih ettiği gibi uzun bir ceketle uzunmuş gibi görünmek mümkün. Üstelik uzun ceket sadece boyu etkilemiyor, görünüme de modern hava veriyor.

Yürümek zor gelirse yüksek topuk risk

Topuklu ayakkabı giymek minyon kadınları daha uzun gösterebilir ama topuklar üzerinde yürümekte zorlanıyorsanız, bu faydadan çok zarar getirir. Kendinize güveninizi kaybeder, hatta komik olabilirsiniz. Onun için çok yüksek olmasa da şık ayakkabılar var, onlar tercih edilmeli. Dolgu topukla yürümek daha kolay gibi görünse de onlarda da ‘iyi yürüyememe’ riski var.

İnce kemer uzun gösterir

¥ İnce kemerler kullanarak boy daha uzun görünebilir.

¥ Kısa paçalı pantolonlar, kısa kadınlar için riskli olabilir ama ekibin önerisi şöyle: Yüksek belli ve paçası kesik bir pantolon, bilek kısmı dar botla giyilirse bacaklar uzunmuş da pantolon kısa gelmiş gibi bir etki bırakabilir.

¥ Giyecek bir şey bulamıyorsanız, yüksek belli pantolonlardan birisini rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Renk, stil, doku da fark etmez.

* Takım elbise giyecekseniz vücuda tam oturan pantolon ve ceket ikilisi çok önemli. Bulamadıysanız, iyi bir terzi aramalısınız.

¥ Üst üste birkaç kıyafet giymek, boyu saklamaya yarar. Bunun için bol cekete “evet”, kat kat giyinmeye ise “hayır” diyor uzmanlar.

Tepeden tırnağa tek renk hatta siyah

Uzun görünmek için kombin oluşturmak çok da kolay olmayabiliyor. Baştan aşağıya siyah giyinmek başarılı bir taktik olacaktır. Aslında baştan aşağı tek renk giyinmek de güzel bir çözüm fakat siyah, kısa boylu kadınlar için gerçek bir kurtarıcı. Özellikle siyah botlar ve pantolonlar bacak boyunu normalden uzun gösterir.