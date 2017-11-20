Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2409 rakımlı Kop Dağı'nda görülen kar yağışı, zirve noktaları beyaza büründürdü. Kar ulaşımda aksamalara neden olmazken, gizli buzlanmalara karşı yetkililer sürücüleri uyardı.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre ise, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık, gece saatlerinde puslu olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatıdan hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilen bölgede, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar, Erzincan ve Bayburt’ta ise yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor.