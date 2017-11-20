Eski Edremit Yolu Gamzelerim Rehabilitasyon Merkezi önünde direksiyon hakimiyetini kaybeden İ.K. idaresindeki 10 M 26040 minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada Ezgi O. yaralandı. Yan yatan minibüste mahsur kalan yaralı itfaiye tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Balıkesir'de yolcu minübüsü şarampole yuvarlandı
20.11.2017 - 14:00 | Son Güncelleme: 20.11.2017 - 14:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde yolcu minübüsü şarampole yuvarlandı. Kazada bir kişi yaralandı.
Etiketler : balıkesir,kaza,haberler,
521179 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/521179.aspx
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