Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski Edremit Yolu Gamzelerim Rehabilitasyon Merkezi önünde direksiyon hakimiyetini kaybeden İ.K. idaresindeki 10 M 26040 minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada Ezgi O. yaralandı. Yan yatan minibüste mahsur kalan yaralı itfaiye tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.