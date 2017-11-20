Beklenen kar Kırklareli’nden giriş yaptı

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trakya Bölgesi’ne mevsimin ilk karı bu sabah saatlerinde düşmeye başladı. Balkanlar’da yaşanan kar yağışı ve soğuk hava, etkisini Kırklareli’nde de gösterdi. Meteoroloji yetkililerinden edinilen bilgilere göre, hava sıcaklığının 0 ila 2 derece arasında seyrettiği bölgede gün içerisinde zaman zaman kar yağışının yeniden etkili olması bekleniyor.

EDİRNE VALİLİĞİ'NDEN SAĞANAK UYARISI

Edirne Valiliği, kentin Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkisine girerek, hava sıcaklığının 6 ila 12 derece düşeceği ve sağanak yağışların görüleceği uyarısında bulundu.Edirne Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kentin Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava yağışlı havanın etkisine girdiği belirtildi. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında hissedilir derecede azalacağı kaydedilerek şöyle denildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan ilgi mesajda, bugünden itibaren bölgemizin, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ile birlikte yağışlı sistemin etkisinde kalacağı, soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların hissedilir derecede (6-12 derece) azalarak mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor."

KARLA KARIŞIK YAĞMUR

Valilik açıklamasında, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur beklendiğine dikkat çekilerek. Çarşamba gününe kadar etkisini sürdürecek olan soğuk ve yağışlı havalar nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi. Edirne'de hava sıcaklığı 6, Kırklareli'de 5, Tekirdağ'da ise 12 derece ölçülürken, aralıkla hafif şekilde yağmur yağışı görülüyor.