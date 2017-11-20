Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mudanya Jandarma Komutanlığı’na ziyarette bulunan Kaymakam Faik Oktay Sözer, Binbaşı Samet Ali Kılıçoğlu’nun konuğu oldu. Ziyarete Mudanya İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Dursun da katıldı. Görüşmenin ardından karavanadan yemek yenildi. Kaymakam Sözer ve İlçe Emniyet Müdürü Dursun, Mehmetçiklerle beraber yemek yemenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ettiler.