Mudanya Jandarma Komutanlığı’na ziyarette bulunan Kaymakam Faik Oktay Sözer, Binbaşı Samet Ali Kılıçoğlu’nun konuğu oldu. Ziyarete Mudanya İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Dursun da katıldı. Görüşmenin ardından karavanadan yemek yenildi. Kaymakam Sözer ve İlçe Emniyet Müdürü Dursun, Mehmetçiklerle beraber yemek yemenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ettiler.
Kaymakam Mehmetçiğin sofrasına konuk oldu
20.11.2017 - 20:33 | Son Güncelleme: 20.11.2017 - 20:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret ederek, Mehmetçikle birlikte öğle yemeği yedi.
Etiketler : Mudanya,Faik Oktay Sözer,Jandarma Komutanlığı,Mehmetçik,
521275 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/521275.aspx
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