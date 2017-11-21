Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ayşe, internetten araştırıp kültürüne ilgi duyduğu Güney Kore’yi görme fırsatına erişti. Kore Turizm Organizasyonu İstanbul Ofisi yetkililerinin girişimleri sonucu İstanbul’dan yola çıkan küçük kız, yaklaşık 10 saat süren uçak yolculuğunun ardından İncheon Havalimanı’na ulaştı. Başkent Seul’e geçen kız, ilk olarak MBC televizyonunun dijital eğlence merkezini gezdi. Burada birbirinden farklı etkinliklerle keyifli anlar yaşayan Baldaz, daha sonra yöresel lezzetleri tattı, tiyatro gösterisi izledi ve müzeleri ziyaret etti. Güney Kore’de “Hanbok” adlı yöresel kıyafetlerin tasarımını yapan ünlü modacı Lee Hyo Jae ile buluşan çocuk, kendisi için hazırlanan kıyafeti giydi. Baldaz, benzer kıyafetler giyen babası Abdülbaki Baldaz ve üvey annesi Nuran Baldaz ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra hayranı olduğu “Seventeen” adlı müzik grubunun üyeleriyle de bir araya geldi. Çok mutlu olduğunu belirten Ayşe “Hayatımın en güzel günlerini geçiriyorum. Hayalim gerçekleştiği için çok sevinçliyim” dedi.