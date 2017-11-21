Kentte geceden bu yana etkisini sürdüren yağmur ve fırtına nedeniyle Liman Caddesi'nde dev dalgalar oluştu. Kuru yük gemileri ve balıkçı tekneleri limana sığındı. Yaklaşık 10 metreyi bulan dev dalgalar limandaki 7 metrelik istinat duvarını aştı. Dev dalgalar limana girdi.
Zonguldak'ta dev dalgalar 7 metrelik duvarı aştı
21.11.2017 - 10:35 | Son Güncelleme: 21.11.2017 - 10:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak'ta şiddetli rüzgar nedeniyle Liman Caddesi'nde oluşan dev dalgalar 7 metrelik istinat duvarını aştı.
Etiketler : zonguldak,dalga,haberler,fırtına,karadeniz,hava durumu,
521386 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/521386.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER