Kentte geceden bu yana etkisini sürdüren yağmur ve fırtına nedeniyle Liman Caddesi'nde dev dalgalar oluştu. Kuru yük gemileri ve balıkçı tekneleri limana sığındı. Yaklaşık 10 metreyi bulan dev dalgalar limandaki 7 metrelik istinat duvarını aştı. Dev dalgalar limana girdi. 