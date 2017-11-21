Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kentte geceden bu yana etkisini sürdüren yağmur ve fırtına nedeniyle Liman Caddesi'nde dev dalgalar oluştu. Kuru yük gemileri ve balıkçı tekneleri limana sığındı. Yaklaşık 10 metreyi bulan dev dalgalar limandaki 7 metrelik istinat duvarını aştı. Dev dalgalar limana girdi.