Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) hava yoluyla Hatay'a gelen bir yolcunun çantasındaki çorapların içinde 2'si ölü, 11 güvercin ele geçirildi.

ÇORAPLARIN İÇİNDEN GÜVERCİN ÇIKTI

Hatay Havaalimanında Gümrük Muhafaza görevlileri, KKTC'den gelen bir yolcunun sırt çantasında arama yaptı. Çantanın içinde canlı olduğunu belirleyen görevliler, detaylı aramada çorapların içine konulmuş 11 güvercin buldu. Güvercinlerin 2'sinin öldüğü belirlenirken, yolcu gözaltına alındı. Polis, yolcuyla ilgili soruşturma başlattı.



Havalimanında çorapların içinde yakalanan güvercinler: