Dün akşam saatlerinde başlayan kar Dursunbey'in yüksek kesimlerini beyazlara bürüdü. Alaçam dağları beyaza büründü. Kar kalınlığının 10 santime ulaştığı bölgede ulaşımda aksama yaşanmazken, kar yağışının etkisini azalttığı bildirildi.