Dün akşam saatlerinde başlayan kar Dursunbey'in yüksek kesimlerini beyazlara bürüdü. Alaçam dağları beyaza büründü. Kar kalınlığının 10 santime ulaştığı bölgede ulaşımda aksama yaşanmazken, kar yağışının etkisini azalttığı bildirildi.
Alaçam dağları beyazlara büründü, kar kalınlığı 10 santim oldu
21.11.2017 - 14:28 | Son Güncelleme: 21.11.2017 - 14:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kar yağışı Balıkesir'in Dursunbey ilçesinin yüksek kesimlerinde de etkili oldu. Kar kalınlığının 10 santime ulaştığı bölgede ulaşım normal.
Etiketler : kar,dağ,balıkesir,haberler,
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