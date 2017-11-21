Antalya Limanı açıklarında başlayan tatbikata Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait savaş gemileri, katıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin çevre güvenliği aldığı tatbikat, Konyaaltı sahili ve falezlerden de izlendi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı ekiplerinin de katıldığı tatbikatta, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterlerin de kullanıldı. Silah ve mühimmat kullanılmayan Elektronik Harp Tatbikatı 24 Kasım Cuma günü sona erecek.
'Elektronik Harp Tatbikatı' böyle görüntülendi
21.11.2017 - 14:40 | Son Güncelleme: 21.11.2017 - 14:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca Akdeniz'de planlanan 'Elektronik Harp Tatbikatı' sürüyor. Konyaaltı sahili ve falezlerden izlenen tatbikatta silah ve mühimmat kullanılmadı.
Antalya Limanı açıklarında başlayan tatbikata Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait savaş gemileri, katıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin çevre güvenliği aldığı tatbikat, Konyaaltı sahili ve falezlerden de izlendi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı ekiplerinin de katıldığı tatbikatta, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterlerin de kullanıldı. Silah ve mühimmat kullanılmayan Elektronik Harp Tatbikatı 24 Kasım Cuma günü sona erecek.
Etiketler : antalya,haberler,tatbikat,
521449 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/521449.aspx
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