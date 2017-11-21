Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bahçelievler'de bir minibüs şoförü, arabasına arkadan çarptığı yaşlı adamı demir zincirle dövdü. Film sahnelerini aratmayan olayda cebinden binlerce lira parası yola savrulan yaşlı adam minibüs şoförüne silah çekti. Çevredeki vatandaşlar yola savrulan paraları toplamaya koştururken yaşanan o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Bahçelievler'de meydana gelen olay film sahnelerini aratmadı. İddiaya göre, bir minibüs şoförü yaşlı adamın arabasına arkadan çarptı. Kaza sonrası araçtan inen minibüs şoförü ve yanındaki arkadaşı yaşlı adamla tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. Minibüs şoförü ve yanındaki arkadaşı yaşlı adamın kafasına demir zincirle vurup darp etmeye başladı.



Vatandaşlar kavgayı bıraktı, paraya koştu

Bu sırada kavgayı gören çevredeki vatandaşlar araya girmek istedi ancak başarılı olamadı. Tam bu esnada adamın cebinde bulunan binlerce lira yola saçıldı. Paraların yola saçıldığını gören vatandaşlar kavgayı bırakıp yola koşarak paraları toplamaya çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu yoldan toplanan paralar yaşlı adama iade edildi.

Kendisini demir zincirle döven şahsa silah çekti

Demir zincirle dayak yiyen yaşlı adam yanında bulundurduğu ruhsatlı silahını çekerek minibüs şoförü ve arkadaşına doğrultu. Silaha gören minibüs şoförü ve arkadaşı kaçmak istedi ancak yaşlı adam yakalayarak bırakmadı. Olay yerine gelen polis ekipleri yaşananlara müdahale etti.