Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen 18 Kasım'da, devriye görevi yapan Sahil Güvenlik botu, saat 01.25'te Bademli açıklarında lastik botta kaçaklar olduğunu tespit etti. Durdurulan bottaki aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 25'i Suriye, 1'i Afganistan uyruklu toplam 26 kaçak Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı. Sahil Güvenlik Mobil Radarı 19 Kasım tarihlerinde 05.45'te Killik, saat 06.45'te ise Bademli açıklarında 2 lastik bot tespit etti. Bölgeye giden ekipler, her iki bottaki toplam 126 kaçağı yakaladı. 29'u kadın, 51'i çocuk 88'i Suriye, 37'si Afganistan, 1'i de Somali uyruklu olan kaçaklar, kurtarılıp, Dikili Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na getirildi. Üç ayrı operasyonda yakalanan toplam 152 kaçağa yiyecek, giyecek ve kişisel temizlik malzemeleri dağıtıldı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.