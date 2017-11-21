Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kemalpaşa Mahallesi Kemalpaşa Sanayi Sitesi yanında bulunan Kasım Ekenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde, okulla ilişkisi olmadıkları öne sürülen bir grup genç, okulun dış kapısının önünde bekleyen bazı öğrencilerle henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı.

AYIRMAYA ÇALIŞIRKEN YARALANDILAR

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine okul dışından oldukları öne sürülen gençlerin taş ve bıçak kullanması üzerine kavgayı ayırmak istediği belirtilen 11. sınıf nöbetçi öğrencisi Recep M, yine 11. sınıf öğrencisi Taner K. ve 12. sınıf öğrencisi Serhat Y. yaralandı.

Yaralı öğrenciler, 112 Acil Servis ekiplerince 70. Yıl Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Serhat Y. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, 3 şüpheli gözaltına alındı.