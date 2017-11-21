Kaza akşam saatlerinde Batman-Siirt çevreyolunda meydana geldi. Edilen bilgiye göre, okuldan aldığı öğrencileri evlerine bırakmak için Siirt çevreyoluna çıkan S.D. yönetimindeki 72 C 0276 plakalı öğrenci minibüsü, plakası öğrenilemeyen otomobile arkadan çarptı. Hızını alamayan bir diğer aracın da karıştığı zincirleme kazada, 2’si vatandaş, 6 öğrenci olmak üzere 8 kişi yaralındı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Batman’da zincirleme kaza: 6’sı öğrenci 8 yaralı
21.11.2017 - 18:35 | Son Güncelleme: 21.11.2017 - 18:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Batman Siirt çevreyolunda, biri öğrenci servis aracı olmak üzere 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6’i öğrenci 8 kişi yaralandı.
Etiketler : batman,batman kaza,trafik kazası,haberler,
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