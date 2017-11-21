Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza akşam saatlerinde Batman-Siirt çevreyolunda meydana geldi. Edilen bilgiye göre, okuldan aldığı öğrencileri evlerine bırakmak için Siirt çevreyoluna çıkan S.D. yönetimindeki 72 C 0276 plakalı öğrenci minibüsü, plakası öğrenilemeyen otomobile arkadan çarptı. Hızını alamayan bir diğer aracın da karıştığı zincirleme kazada, 2’si vatandaş, 6 öğrenci olmak üzere 8 kişi yaralındı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.