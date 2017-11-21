Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Sur ilçesi Bağıvar Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocukları arasında kavga çıkan iki aile tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralanırken, tarafları ayırmaya çalışan 1 kişi geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis çevrede yoğun güvenlik önlemi alırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.