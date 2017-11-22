BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 10.45'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ile 11.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, hava muhalefeti nedeniyle programdan kaldırıldı.
BUDO'dan sefer iptalleri
22.11.2017 - 10:22 | Son Güncelleme: 22.11.2017 - 10:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Etiketler : budo,sefer iptalleri,
521659 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/521659.aspx
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