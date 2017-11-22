Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 10.45'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ile 11.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, hava muhalefeti nedeniyle programdan kaldırıldı.