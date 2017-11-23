Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay sabah saat 06:00 sıralarında Şişli ilçesine bağlı Eskişehir Mahallesi Küçük Akarca Sokak'ta meydana geldi. Durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildiren vatandaşlar panikle sokak üzerinde beklemeye başladı. Binanın 4. katında bulunan dubleks dairenin girişinden başladığı belirlenen yangın nedeniyle apartman sakinleri zor anlar yaşadı. 4. katta oturanlar çatı katının terasına mahsur kaldı. Mahsur kalanlar arasında küçük bir çocuğun da olması dikkat çekti.

İTFAİYE HORTUMU BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE DÜŞTÜ

Vatandaşların iharı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevkedildi. Merdivenle 4. kata müdahale eden ekipler, bir anda yangın söndürme hortumunu düşürdü. Büyük bir gürültüyle düşen hortum şans eseri kimseye çarpmadı.





AYAKKABILIĞIN YANINDAKİ ÇÖPLER YANDI

Yangın kısa sürede ekipler tarafından söndürülürken, yangının dairenin girişinde bulunan çöplerden çıktığı belirlendi.