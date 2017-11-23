İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın talimatıyla İstanbul genelinde yaklaşık 500 noktada 95 bin kapasitesiyle hizmet veren İSPARK otoparkları, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde tüm öğretmenlere ücretsiz hizmet verecek.