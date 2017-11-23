İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın talimatıyla İstanbul genelinde yaklaşık 500 noktada 95 bin kapasitesiyle hizmet veren İSPARK otoparkları, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde tüm öğretmenlere ücretsiz hizmet verecek.
İSPARK yarın tüm öğretmenlere ücretsiz
23.11.2017 - 15:32 | Son Güncelleme: 23.11.2017 - 15:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İSPARK otoparkları 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde tüm öğretmenlere ücretsiz hizmet verecek.
Etiketler : ispark,haberler,öğretmenler günü,
522111 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/522111.aspx
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