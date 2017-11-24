Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en çok noktasına uçan Havayolu olan Türk Hava Yolları, uçuş ağına Şili Santiago’yu ekliyor. Türk Hava Yollarının Santiago’ya uçacağını Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabından duyurdu. Ekşi yaptığı paylaşımda, 21 Kasım 2017 tarihi itibarıyla Panama City seferleri üzerinden Şili’de Santiago noktasına uçuş yapılacağını bildirdi.

Santiago’ya sefer başlatacaklarını resmi twitter hesabından duyuran Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Şili'ye de uçuruyoruz. Panama menşeli Copa Havayolları ile codeshare işbirliğimize Şili’de Santiago noktasını da ekledik. 21 Kasım 2017 tarihi itibarıyla Panama City seferlerimiz üzerinden Şili’de Santiago noktasına yolcularımıza erişim imkanı sunduk” paylaşımını yaptı.