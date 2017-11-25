Sarıyer’de yaptırılan Veysel Vardal Görme Engelliler İlkokulu/Ortaokulunda, 1971’den bu yana engellilere eğitim veriliyor. Okulda, 24’ü ilkokul, 54’ü ortaokul olmak üzere 78 öğrenci eğitim görüyor. Öğrenciler 7 servisle ücretsiz taşınıyor. Okulda, biri bu okuldan mezun 3’ü görme engelli 20 öğretmen ile 4 yönetici ve bu okuldan mezun olan görme engelli personel çalışıyor. Devlet tarafından pozitif ayrımcılığa tabi tutulan, maddi ve manevi ihtiyaçları karşılanan okula sponsorlar da destek oluyor. Yaklaşık yarım asırdır hizmet veren İstanbul’un ilk görme engelliler okulunda, sadece öğrenciler değil, bazı öğretmenler ve çalışanlar da dünyayı gönül gözleriyle görüyor. Onlardan biri olan görme engelli Türkçe Öğretmeni Hatice Çelik “Çocuklar bana bakarak neler yapabileceklerini görüyorlar. ‘Öğretmenim nasıl yemek yapıyorsunuz, kıyafetlerinizin rengini nasıl ayırıyorsunuz?’ diyorlar. ‘Bunları tek başımıza nasıl yapacağız’ diye akıllarındaki soruların cevaplarını bende buluyorlar. Bu onlara güven veriyor” dedi.
Gönül gözüyle görenlerin eğitim yuvası
25.11.2017 - 08:27 | Son Güncelleme: 25.11.2017 - 08:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sarıyer’deki, okulun 78 görme engelli öğrencisi var. 20 öğretmenin 3’ü öğrenciler gibi görme engelli... Çocuklar hem eğitim alıyor, hem de öğret- menlerinden hayatı öğreniyor.
Etiketler : okul,sarıyer,görme engelli,
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