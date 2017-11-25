Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarıyer’de yaptırılan Veysel Vardal Görme Engelliler İlkokulu/Ortaokulunda, 1971’den bu yana engellilere eğitim veriliyor. Okulda, 24’ü ilkokul, 54’ü ortaokul olmak üzere 78 öğrenci eğitim görüyor. Öğrenciler 7 servisle ücretsiz taşınıyor. Okulda, biri bu okuldan mezun 3’ü görme engelli 20 öğretmen ile 4 yönetici ve bu okuldan mezun olan görme engelli personel çalışıyor. Devlet tarafından pozitif ayrımcılığa tabi tutulan, maddi ve manevi ihtiyaçları karşılanan okula sponsorlar da destek oluyor. Yaklaşık yarım asırdır hizmet veren İstanbul’un ilk görme engelliler okulunda, sadece öğrenciler değil, bazı öğretmenler ve çalışanlar da dünyayı gönül gözleriyle görüyor. Onlardan biri olan görme engelli Türkçe Öğretmeni Hatice Çelik “Çocuklar bana bakarak neler yapabileceklerini görüyorlar. ‘Öğretmenim nasıl yemek yapıyorsunuz, kıyafetlerinizin rengini nasıl ayırıyorsunuz?’ diyorlar. ‘Bunları tek başımıza nasıl yapacağız’ diye akıllarındaki soruların cevaplarını bende buluyorlar. Bu onlara güven veriyor” dedi.