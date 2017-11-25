Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Arifiye ilçesi Aşağıkirazca Mahallesi D-650 karayolu üzerinde şehir merkezi istikametine gitmek isteyen Serdar Çölkesen isimli tır sürücüsü idaresindeki 34 LR 8851 plakalı tırı yol kenarına çekerek D-650 karayolu kenarındaki fırından ekmek almak istedi. Ekmeği alan Çölkesen, tıra döndüğü sırada karşıdan karşıya geçerken E.Ç., idaresindeki 54 S 0063 plakalı servis otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır sürücüsü Çölkesen yolda sürüklendi. Durumu gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde müdahale etti.Yapılan tüm müdahale sonucu tır sürücüsü Serdar Çölkesen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti.Polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlatıldı.