Minibüsle ilçeden il merkezine gelen Dağkapı, hastaneye gitmek üzere taksi tutacak parası olmadığı için annesini yaklaşık 1 km sırtında taşıyor. 8 çocuk babası olan Dağkapı, annesinde kalp yetmezliği, kemik erimesi ve gözlerinde de rahatsızlık olduğunu belirterek “Biz ikisi kız 5 kardeşiz. Ama içlerinde durumu en müsait olan benim. Anne veya babasını sokağa atanları ya da huzurevine bırakanları gördüğümde üzülüyorum” dedi. Anne Hamide Dağkapı da “Oğlum bana bakıyor. Ondan çok razıyım” diye konuştu.
Annesini sırtında taşıyor
26.11.2017 - 07:07 | Son Güncelleme: 26.11.2017 - 07:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van’ın Çaldıran ilçesinde yaşayan Ömer Faruk Dağkapı, 17 yıldır hasta annesini sırtında taşıyarak hastaneye götürüyor.
Minibüsle ilçeden il merkezine gelen Dağkapı, hastaneye gitmek üzere taksi tutacak parası olmadığı için annesini yaklaşık 1 km sırtında taşıyor. 8 çocuk babası olan Dağkapı, annesinde kalp yetmezliği, kemik erimesi ve gözlerinde de rahatsızlık olduğunu belirterek “Biz ikisi kız 5 kardeşiz. Ama içlerinde durumu en müsait olan benim. Anne veya babasını sokağa atanları ya da huzurevine bırakanları gördüğümde üzülüyorum” dedi. Anne Hamide Dağkapı da “Oğlum bana bakıyor. Ondan çok razıyım” diye konuştu.
Etiketler : hayırlı evlat,anne,haberler,
522680 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/522680.aspx
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