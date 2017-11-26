Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Minibüsle ilçeden il merkezine gelen Dağkapı, hastaneye gitmek üzere taksi tutacak parası olmadığı için annesini yaklaşık 1 km sırtında taşıyor. 8 çocuk babası olan Dağkapı, annesinde kalp yetmezliği, kemik erimesi ve gözlerinde de rahatsızlık olduğunu belirterek “Biz ikisi kız 5 kardeşiz. Ama içlerinde durumu en müsait olan benim. Anne veya babasını sokağa atanları ya da huzurevine bırakanları gördüğümde üzülüyorum” dedi. Anne Hamide Dağkapı da “Oğlum bana bakıyor. Ondan çok razıyım” diye konuştu.

